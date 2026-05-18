Соревнования адаптивного спорта прошли в Солнечногорске

16 мая в Солнечногорске на базе СК «Металлург» состоялись соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники из нескольких городов Подмосковья состязались в настольных и силовых дисциплинах.

На площадке спортивного комплекса собрались команды из Солнечногорска, а также представители Волоколамска, Долгопрудного, Клина и Одинцово. Соревнования объединили участников разных возрастов и уровней подготовки, которые попробовали свои силы в нескольких видах программы.

В перечень дисциплин вошли настольные игры кульбутто и джакколо, дартс, отжимания на гимнастической скамье и упражнения с гирей. Участники демонстрировали координацию, выносливость и точность, а также стремление к личным результатам независимо от возраста и физических возможностей.

«Наш большой праздник адаптивного спорта объединил активных людей из разных уголков Подмосковья. Он стал площадкой не только для спортивных достижений, но и для живого общения и обмена опытом. Спасибо каждому за энергию и мотивацию, которыми участники зарядили окружающих», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Отдельное внимание привлек результат Татьяны Пимоновой, которая в 76 лет показала высокий уровень подготовки. За одну минуту она выполнила 42 жима гири и стала одной из самых результативных участниц.

«Спорт дает мне жизнь, я чувствую себя здоровой только когда постоянно занимаюсь», — сказала Татьяна Пимонова.