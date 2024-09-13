Сообщество «Нежный бизнес» в Мытищах отправило гумпомощь для жителей Курска

Представители учреждений образования и сообщества «Нежный бизнес» формируют очередной конвой гуманитарной помощи пострадавшим жителям в Курскую область. Металлическая посуда, одежда, обувь, медикаменты, детские посылки и предметы личной гигиены скоро отправятся в зону специальной военной операции.

Жители Мытищ продолжают оказывать помощь пострадавшим от боевых действий и жителям зоны боевых действий.

Представитель «Нежного бизнеса» Светлана Гребенькова рассказала, что они прилагают все усилия, чтобы помочь людям. Сообщество сотрудничает с крупными фармацевтическими компаниями, которые безвозмездно или по закупочной цене предоставляют необходимые лекарства для пострадавших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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