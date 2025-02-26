Соломенную куклу сожгут в Серебряных Прудах на Масленицу

Парк культуры и отдыха «Серебряный» на этой неделе станет центром притяжения для всех, кто любит активный отдых и народные традиции. Для жителей подготовили праздничную программу на Масленицу.

В этот четверг, 27 февраля, в 9:15 всех желающих ждет бодрящая утренняя зарядка. По словам организаторов, это отличная возможность проснуться, размять мышцы, зарядиться энергией и хорошим настроением на весь день.

В субботу, 1 марта, в 15:00 в кафе «У бобров» жителей приглашают на настольные игры. Любители головоломок и интеллектуальных развлечений смогут проверить свои навыки и сразиться с соперниками.

Кульминацией праздничной недели станет воскресенье, 2 марта, когда парк проведет программу «Солнечная масленица». Для посетителей подготовят традиционные народные забавы, хороводы, перетягивание каната и проведут обряд сжигания чучела Масленицы, символизирующий проводы зимы и приход весны.