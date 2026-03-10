Сольный концерт Юрия Филатова прошел в Павловском Посаде

В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 9 марта состоялся сольный концерт артиста Юрия Филатова «Вместо тысячи слов…». Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

Вместе с Филатовым на сцене выступила Анна Попова. Для зрителей исполнили любимые песни, многие гости подпевали артистам и поддерживали их аплодисментами.

В программе прозвучали душевные музыкальные номера, посвященные женщинам. Концерт подарил гостям весеннее настроение и стал завершением праздничных дней.

Сотрудники парка отметили, что, несмотря на холодную погоду, зал был наполнен благодарными слушателями. Зрители пели, танцевали и радовались вместе с артистами. Сам Филатов признался, что никогда раньше не выступал в парке при таком количестве зрителей. В администрации парка пообещали, что именно его концертом откроют теплый сезон.