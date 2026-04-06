Сольный концерт хоровой школы из Дубны прошел в храме Христа Спасителя

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся особенный вечер — сольный концерт Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», посвященный ее 35-летнему юбилею. На сцену вышли сотни участников коллектива: от самых юных певцов, только начинающих свой творческий путь, до выпускников, для которых хор стал настоящей школой жизни.

Концертный хор школы удостоен высокого звания «Лучший детский хор России-2025». Много лет он достойно представляет русское хоровое искусство на ведущих сценах страны и за рубежом, оставаясь настоящей визитной карточкой Дубны.

В этот праздничный день звучали шедевры отечественной хоровой музыки: сложнейшие произведения, которые дубненские мальчики исполняют с удивительной легкостью, точной интонацией и проникновением в замысел композитора. За этим успехом стоят сотни часов репетиций и кропотливого труда педагогов и учеников.

Поздравить коллектив с юбилеем пришли ведущие российские хормейстеры, педагоги и почетные гости.



«То, что сегодня я услышал, выше всяких похвал, я в восторге от всего происходившего», — поделился своими впечатлениями Сергей Шестериков, ведущий педагог-хормейстер из Рыбинска.



«Я искренне завидую Дубне: такой коллектив, такая школа — огромная ценность», — отметил заслуженный артист России, заместитель главного хормейстера Большого театра Александр Критский.

Глава Дубны Максим Тихомиров также поздравил коллектив, выразив особую благодарность преподавателям за значительный вклад в воспитание и развитие детей. Он сообщил, что в этом году при поддержке губернатора планируется начало ремонта второго корпуса школы.

Завершил вечер выступление сводного хора Подмосковья, а финальным аккордом прозвучала торжественная песня о Дубне. Юбилейный концерт стал по-настоящему ярким событием в культурной жизни города и области.