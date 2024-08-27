Солнечногорск представил свой туристский потенциал на фестивале на ВДНХ

Солнечногорск принял участие в мероприятии «Подмосковье — область впечатлений» на ВДНХ, которое прошло в рамках реализации проекта мэра Москвы «Лето в Москве». Сотрудники отдела промышленности и туризма администрации округа рассказали гостям о потенциале муниципалитета и подготовили мастер-классы.

Представители администрации Солнечногорска провели беспроигрышную викторину и лотерею. Участники смогли выиграть сертификаты на посещение улиточной фермы «SolEcoSnails» и проживание в эко-деревне «Бабин двор».

Посетителям рассказали о гостиница, туристских объектах и маршрутах Солнечногорска, а также презентовали гастрономические бренды округа: мороженное и молочную продукцию компании «АйсКро», минеральные и газированные напитки от компании «Бобимэкс», кондитерские изделия «Сладкий орешек», а фабрика «Александра» изготовила праздничный торт и пряники с символикой мероприятия.

«Солнечногорск вот уже несколько лет входит в список 15 самых приоритетных округов Подмосковья в сфере туризма и продолжает удерживать лидерские позиции. За первые полгода Солнечногорск посетили около 450 тысяч туристов, что характеризует положительную динамику посещения нашего муниципалитета», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.