Солнечногорск передаст более 300 куличей бойцам СВО | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:47 Солнечногорск передаст более 300 куличей бойцам СВО Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Традиционные пасхальные угощения для участников специальной военной операции и их семей приготовили в Солнечногорске. Всего к празднику подготовят более 300 куличей.

Мастер-класс по изготовлению и украшению куличей прошел в ресторане «Монпасье». В нем приняли участие представители местного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство», Общественной палаты округа и Совета ветеранов муниципалитета.

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Готовые пасхальные угощения освятил отец Дионисий. К празднику куличи доставят бойцам специальной военной операции и их семьям.

«Мы все знаем, как важно наше внимание по отношению к бойцам и их семьям. К Пасхе приготовили куличи, отец Дионисий нам их освятит, и готовые угощения развезем семьям. Мы ведем активную работу по поддержке наших военнослужащих с начала специальной военной операции, а также оказываем всю возможную помощь их семьям», — рассказала заместитель руководителя солнечногорского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Наталья Нестерова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Волонтеры, депутаты и общественники округа регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи на передовую, а также навещают и поддерживают пациентов Тимоновского госпиталя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с бойцом СВО в Селятинской школе.

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