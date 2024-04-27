Андрей Воробьев встретился с бойцом СВО в Селятинской школе | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:34 Андрей Воробьев встретился с бойцом СВО в Селятинской школе

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Учитель физкультуры Андрей Николаевич является героем Селятинской школы Наро-Фоминского городского округа — он отправился на СВО, чтобы защищать интересы России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с военным и поблагодарил его за самоотдачу.

Сейчас Андрей Николаевич находится в отпуске. Он специально пришел в Селятинскую школу, чтобы навестить своих учеников и коллег. Встреча с военнослужащим вызвала слезы радости у учителей.

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Одна из сотрудниц школы отметила, что военный регулярно присылает видеопоздравления детям, а в ответ ему собирают гуманитарную помощь.

Андрей Николаевич выразил благодарность за посылки, которые собирали всем учебным заведением ему на фронт.

«Спасибо вам большое!» — обратился к военнослужащему Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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