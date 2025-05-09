Солисты и коллективы Павловского Посада исполнили военные песни в День Победы

В Доме Доме культуры «Большедворский» Павлово-Посадского городского округа прошел праздничный концерт «Военных дней не смолкнет слава». Артисты Павлово-Посадского округа со сцены поздравляли зрителей с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали сотрудники учреждения, на мероприятии чтили всех тех, кто подарил будущее и стал примером несгибаемого духа и самоотверженности.

Творческие номера гостям мероприятия представили: вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Камила Мелиева, Владимир Котов, Ришат Гилязов, Лидия Грязнова, Татьяна Слепцова, вокальная группа «Созвездие», Виктория Кузьмина, Ольга Ростовцева, Алексей Кузьмин, Анна Чудакова, Алла Плохова, Дарина Николаева, Елена Слепцова, Яна Смердова-Ильичева, Александр Юдин, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия», коллектив народного танца «Искорка» и Людмила Максимова.