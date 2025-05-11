Солистки альянса «Мой мир» из Серпухова приняли участие в Кадетском бале в Истре

В Истре прошел VII Открытый кадетский бал, где ярко выступили солистки творческого альянса «Мой мир», учащиеся Образовательного комплекса «Пущино» и Кадетских классов имени маршала Жукова из «Школы современного образования». Это мероприятие объединило традиции кадетского воспитания с изяществом бальной культуры, став символом преемственности поколений, патриотизма и уважения к историческому наследию.

Для девушек из «Моего мира» бал стал возможностью показать свою грацию, элегантность и умение вести себя в обществе, а кадеты продемонстрировали выправку, галантность и достоинство настоящих офицеров.

Подготовка к балу потребовала от участников серьезной работы: репетиции танцев, подбор костюмов и изучение правил этикета. Итогом стала торжественная атмосфера, живая музыка и великолепные наряды, которые сделали событие по-настоящему незабываемым.

Подобные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала молодежи, укреплению духовно-нравственных ценностей и формированию зрелой личности. Для солисток «Моего мира» и кадетов «Школы современного образования» этот бал стал ярким и значимым событием, которое оставит тёплые воспоминания на долгие годы.