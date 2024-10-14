Вокалистка из Фрязина стала лауреатом международного конкурса

Певица из городского округа Фрязино Марта Жижка выступила на международном конкурсе Сергея Пенкина «Золотая октава». Соревнование проходило в седьмой раз и собрало вокалистов из Москвы, Липецка, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Белоруссии и других регионов России и соседних государств.
На конкурс приехало более 70 участников, и конкуренция было очень высокой. Солистка коллектива «Гармония» Марта Жижка показала свое профессиональное мастерство и была отмечена дипломом первой степени.
Певица занимается под руководством педагога Марии Григорьевой в центре культуры и досуга «Факел».