Вокалистка из Фрязина стала лауреатом международного конкурса

Певица из городского округа Фрязино Марта Жижка выступила на международном конкурсе Сергея Пенкина «Золотая октава». Соревнование проходило в седьмой раз и собрало вокалистов из Москвы, Липецка, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Белоруссии и других регионов России и соседних государств.

На конкурс приехало более 70 участников, и конкуренция было очень высокой. Солистка коллектива «Гармония» Марта Жижка показала свое профессиональное мастерство и была отмечена дипломом первой степени.

Певица занимается под руководством педагога Марии Григорьевой в центре культуры и досуга «Факел».

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