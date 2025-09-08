Солистка из Люберец победила в финале проекта «Город танцует в парках»

Гала-концерт фестиваля под руководством Егора Дружинина прошел в центральном парке Реутова. Победителем третьего сезона стала Аделина Вердиян из городского округа Люберцы.

В заключительном гала-концерте фестиваля приняли участие 64 команды-финалиста из разных городов Подмосковья. Танцоры продемонстрировали яркие номера различных танцевальных направлений — от классических до современных уличных стилей. Они были разделены на два блока: коллективы и сольное исполнение.

Аделина Вердиян выступала в составе танцевального коллектива Boomkids и одержала победу в номинации «Солист». Артистку и ее педагога Алину Шадрину поздравил глава Люберец Владимир Волков.

Фестиваль «Город танцует в парках» организовала автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.