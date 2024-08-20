Волонтеры Химок вместе с певицей Seville собрали помощь для детей из Курска

Певица Seville посетила региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Солистка группы Artik & Astiи пообщалась с волонтерами и поучаствовала в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Певица регулярно участвует в благотворительных акциях Московской области для помощи детям. В Химках прошла акция «Доброе дело. Нашим школьникам». Seville помогла волонтерам собрать канцелярию для школьников из Курской области.

«Очень приятно, что вы вносите такой важный вклад в общее дело. Спасибо каждому из вас, что помогаете по зову сердца. Благодаря таким замечательным акциям, у ребят будет возможность получить все самое необходимое для учебы», — сказала певица.

Акцию поддержали волонтеры со всей Московской области.

Всего в Химках работают девять пунктов сбора гуманитарной помощи. За две недели в городском округе удалось собрать более трех тонн гуманитарного груза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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