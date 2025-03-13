Солиста Подольской филармонии Павла Быкова наградили грамотой президента России

Быков получил грамоту «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Он признался, что это его первая государственная награда.

В неделю у артиста бывает до 10 выступлений. Часто он дает благотворительные концерты. Павел Быков бывал в Донецкой и Луганской народных республиках, где иногда выходил на сцену по шесть раз в день.

«Я счастлив, что мою работу и преданность искусству и Родине так высоко оценил президент России Владимир Путин. Благодарен коллегам, учителям и родным. Хочется работать, жить и творить», — поделился эмоциями Павел Быков.

Сейчас артист создает несколько новых проектов, среди которых специальная программа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.