Солиста Подольской филармонии Павла Быкова наградили грамотой президента России
Солиста Подольской филармонии, заслуженного артиста Московской области Павла Быкова наградили почетной грамотой президента России. Певец выступает уже более четверти века.
Быков получил грамоту «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Он признался, что это его первая государственная награда.
В неделю у артиста бывает до 10 выступлений. Часто он дает благотворительные концерты. Павел Быков бывал в Донецкой и Луганской народных республиках, где иногда выходил на сцену по шесть раз в день.
«Я счастлив, что мою работу и преданность искусству и Родине так высоко оценил президент России Владимир Путин. Благодарен коллегам, учителям и родным. Хочется работать, жить и творить», — поделился эмоциями Павел Быков.
Сейчас артист создает несколько новых проектов, среди которых специальная программа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.