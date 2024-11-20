Солист из Можайска победил на всероссийском патриотическом фестивале

Руководителя коллектива «Президент-концерт» культурно-досугового центра Дениса Протасевича удостоили звания лауреата творческого конкурса на Всероссийском патриотическом фестивале «За други своя». Мероприятие организовали в рамках Кубка защитников Отечества.

Можайский городской округ в финале Кубка защитников Отечества представила команда, в состав которой вошел отец военнослужащего специальной военной операции Денис Протасевич.

Участники фестиваля состязались в пяти дисциплинах: пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг. Кандидаты из Московской области соревновались в пулевой стрельбе и волейболе сидя.

По результатам турнира Дениса Протасевича наградили дипломом лауреата Всероссийского патриотического фестиваля «За други своя» за вклад в развитие культуры и искусства.

«Поздравляем нашего земляка с высокой оценкой его заслуг и желаем в дальнейшем новых творческих успехов!» — отметили в администрации Можайского городского округа.

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