Солист филармонии Павел Быков из Подольска получил государственную награду

Павел Быков получил почетную грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина. Награждение состоялось в Министерстве культуры Российской Федерации. Награда стала признанием его большого вклада в развитие отечественной культуры и искусства.

Быков активно выступает в составе культбригады Москонцерта, ездит в новые регионы страны с концертами для бойцов и жителей. Этой осенью он представлял Подольск на форуме «Юг молодой» в Запорожской области.

«Поздравляю Павла Быкова с высокой государственной наградой! Горжусь успехами подольчан, которые своим трудом и талантом прославляют родной округ. Павел — яркий пример служения искусству и Отечеству», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее Быкову присвоили звание заслуженного артиста Московской области, а также вручили благодарность департамента культуры Министерства обороны РФ.