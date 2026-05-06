Сохранили жизнь и зрение. Подмосковные врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

Минздрав МО: врачи спасли мужчину, у которого гвоздь через глаз вошел в череп

В Подмосковье врачи спасли мужчину, в череп которого вошел гвоздь через глаз. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Бригада скорой помощи доставила мужчину с серьезной травмой в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Медики собрали консилиум, на который позвали офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов.

В подмосковном Минздраве уточнили, что гвоздь повредил глаз пациенту, так как прошел через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе. Инородное тело вошло глубоко, причем оказалось рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Если бы их повредили, то пациент мог погибнуть.

«После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры — оболочки глазного яблока», — сказал врач-офтальмолог МОНИКИ Александр Богатырев.

Медики сохранили мужчине не только жизнь, но и зрение. Когда состояние пациента стабилизировалось, его выписали на амбулаторное лечение.

