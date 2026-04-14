Подмосковные травматологи спасли ребенка с врожденным пороком стопы

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) помогли ребенку с полидактилией. Лишний палец на каждой ноге доставлял юному пациенту физический дискомфорт.

По словам родителей, ребенку было сложно подобрать обувь и носить ее. Врачи предложили лечение хирургическим методом в несколько этапов.

«Ребенку уже выполнено реконструктивное оперативное вмешательство на одной стопе — добавочный палец успешно удален. Благодаря хирургическому вмешательству мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли избежать возможных психологических комплексов в будущем», — рассказал главный врач больницы Александр Григорьев.

1/2
2/2

Через некоторое время аналогичную операцию проведут на другой стопе.

Позже мальчик пройдет реабилитацию и курс физиотерапии, а затем сможет вести нормальный образ жизни.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте