Соглашение о подготовке кадров для химпромышленности подписали в Воскресенске

Филиал «ВМУ» концерна «Уралхим» заключил трехстороннее соглашение с Ивановским государственным химико-технологическим университетом (ИГХТУ) и Воскресенским колледжем. Целью сотрудничества является создание комплексной системы подготовки специалистов для химической промышленности.

Документом утверждена многоуровневая программа подготовки специалистов. Филиал «ВМУ» будет проводить для школьников пятых-девятых классов профориентационные мероприятия. Воскресенский колледж подготовит по целевому направлению студентов по специальности «Химическая технология производства химических соединений», а в ИГХТУ молодые люди получат высшее инженерно-техническое образование, тем самым формируя кадровый резерв предприятия.

Символично, что заключение соглашения совпало с 95-летием университета, а в следующем году свой 95-летний юбилей отметит и филиал «ВМУ».

«Эти знаковые события подчеркивают важность партнерства, которое, объединяя богатейший опыт обоих учреждений, создает прочный фундамент для подготовки нового поколения специалистов, способных решать самые сложные производственные задачи», — отметил директор предприятия Дмитрий Трушков.