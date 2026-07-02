Соглашение о поддержке молодежи подписали в Химках

В Химкинском филиале торгово-промышленной палаты Московской области прошла церемония подписания соглашения с «Молодой гвардией Единой России». Молодогвардейцы округа уже сотрудничают с образовательными и ветеранскими организациями.

Документ открывает для молодежи новые возможности: профориентацию, поддержку бизнес-инициатив и участие в социальных проектах.

«Для нас важно поддерживать молодые кадры и помогать им реализовывать инициативы. Вместе с „Молодой гвардией“ мы сможем выстроить систему наставничества и вовлечь активную молодежь в экономическую жизнь региона», — отметил руководитель подразделения торгово-промышленной палаты Московской области, депутат Химок Артур Каримов.

Стороны обозначили четыре ключевых направления сотрудничества. Первое — молодежное предпринимательство: для ребят проведут лекции, мастер-классы, экскурсии на предприятия, помогут разобраться в мерах поддержки и грантах. Второе — профориентация и наставничество: участники смогут пройти стажировку и трудоустроиться на предприятия-партнеры ТПП. Третье — поддержка социальных и патриотических проектов: бизнес планируют активнее вовлекать в волонтерские акции и поисковую работу. Четвертое — юридические консультации: в Едином центре бесплатной правовой помощи в Химках будут проходить совместные приемы для молодежи и начинающих предпринимателей.

«Подписание соглашения с торгово-промышленной палатой — важный шаг для наших активистов. Это реальные возможности для молодежи Химок: от бизнес-образования до трудоустройства и участия в социально значимых проектах. Уверена, что партнерство принесет конкретные результаты», — сказала и. о. руководителя местного штаба МГЕР в Химках Анастасия Подгорная.

Новое партнерство с торгово-промышленной палатой продолжит работу по поддержке молодежных инициатив и развитию наставничества.