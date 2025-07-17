НИКИ детства в Мытищах планирует начать сотрудничество с благотворительным фондом «Подсолнух». Организация не только собирает средства на лечение, но и сопровождает подопечных.
Встреча прошла в Научно-исследовательском клиническом институте детства. Участники обсудили партнерство и оказание помощи пациентам, которые нуждаются в лечении врожденных иммунных расстройств.
Благотворительный фонд «Подсолнух» не только собирает деньги, но также помогает с первичной диагностикой или организацией лечения.
На встрече обсудили возможные схемы взаимодействия. Президент фонда Ирина Бакрадзе отметила, что планирует создать образовательную платформу для врачей, специализирующихся на врожденных иммунных заболеваниях, с программой стажировок.
Соглашение между НИКИ детства и фондом «Подсолнух» подпишут в Мытищах
Американское гражданство помешало Умерову стать послом Украины в Вашингтоне
Захарова сравнила Зеленского с известными американскими иллюзионистами
Юные туристы из Мытищ поучаствовали в сплаве по реке Нерль Клязьминская
Более 200 поваленных ураганом деревьев убрали в Малаховке под Люберцами
Молодой водитель Mercedes устроил ДТП с четырьмя машинами в Кирове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте