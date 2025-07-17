Соглашение между НИКИ детства и фондом «Подсолнух» подпишут в Мытищах

НИКИ детства в Мытищах планирует начать сотрудничество с благотворительным фондом «Подсолнух». Организация не только собирает средства на лечение, но и сопровождает подопечных.

Встреча прошла в Научно-исследовательском клиническом институте детства. Участники обсудили партнерство и оказание помощи пациентам, которые нуждаются в лечении врожденных иммунных расстройств.

Благотворительный фонд «Подсолнух» не только собирает деньги, но также помогает с первичной диагностикой или организацией лечения.

На встрече обсудили возможные схемы взаимодействия. Президент фонда Ирина Бакрадзе отметила, что планирует создать образовательную платформу для врачей, специализирующихся на врожденных иммунных заболеваниях, с программой стажировок.