Софринский образовательный комплекс в Пушкино откроют после капремонта к сентябрю

Третий корпус Софринского образовательного комплекса в Пушкино капитально отремонтируют в этом году. Там обновят фасад, кровлю, окна, двери и многое другое. Работы завершат к сентябрю.

Подрядчик уже ведет демонтажные и отделочные работы, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания 1970 года постройки составляет 4,4 тысячи квадратных метров. Там обновят входные группы, заменят все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, окна и двери.

Новый облик получат фасад, кровля и учебные классы, где разместят современное оборудование и комфортную мебель.

Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».