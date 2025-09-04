Соединяющий 2 улицы Левобережья проезд отремонтируют в Дубне в сентябре

В микрорайоне Левобережный в Дубне начался ремонт дорожного полотна сквозного проезда протяженностью 310 метров. Он соединяет улицы Володарского и Березняка: четыре двора, детский сад и крупнейший в этой локации торговый центр.

Сейчас специалисты демонтируют старое дорожное покрытие. Участок заасфальтируют уже в сентябре. Работы выполняют в рамках программы комплексного благоустройства. Отметим, что благодаря ей во дворах уже обновили асфальт, установили новое освещение, обустроили детские и спортивные площадки.

Как рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, в этом году отремонтируют сразу пять дворов в Левобережье, все они выходят на преображенную улицу Центральную.

«Предварительно, еще в зимнее время, мы встречались с жильцами, спрашивали, каким они хотят видеть двор. И почти все просили отремонтировать эту дорогу. Мы включили ее в план работ», — добавил руководитель муниципалитета.

Помимо этого, жители попросили обустроить здесь тротуар. Вопрос уже взяли в работу.