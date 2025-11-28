Содержание территорий проверили в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поручила проводить еженедельный выездной мониторинг состояния дворов, общественных пространств и автомобильных дорог. После проверки 26 ноября были выявлены недочеты, связанные с наведением порядка.

Основные замечания касались содержания остановок общественного транспорта и наличия мусора. Всем профильным ведомствам даны соответствующие поручения по приведению территории в нормативное состояние. Подобные выезды будут продолжаться и дальше.

Сотрудники Министерства чистоты Московской области регулярно проверяют состояние дворов и дорог и пока не видят серьезных нарушений. Однако коммунальщики продолжат следить за территориями, чтобы своевременно реагировать на проблемы.

Личные замечания по содержанию территории жители Мытищ могут сообщить в Зимний штаб по телефону 8 (916) 531-79-06. Обращения рассматриваются ежедневно с 6:00 до 00:00.