Содержание придомовых территорий проверили в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управления ЖКХ и управляющих компании в рамках поручения главы округа проинспектировал содержание в ЖК «Ярославский» на улице Борисовке. Мероприятие прошло 11 февраля.

«Мы проверили состояние подъездов и подходов к социально значимым объектам, а также тротуаров, дворовых проездов и территории у контейнерных площадок», — отметил Александр Хаюров.

Сделали замечания по работе управляющей компании «Премьер». Несмотря на то, что снегопад закончился более двух недель назад, проезды и проходы вдоль многоквартирных домов остаются в неудовлетворительном состоянии. Спецтехнику и дворников отправили исправлять сложившиеся недочеты. Управляющие компании «Домжилсервис» и «Жилищное хозяйство Мытищи» получили меньше нареканий, однако и им есть над чем работать. Сейчас на территории продолжает работать техника, завершить уборку планируется до конца дня.

«В ходе инспекции мы пообщались с жителями микрорайона и проанализировали статистику обращений в ЦУРе. Выяснилось, что количество жалоб по данному микрорайону снижается», — подчеркнул Александр Хаюров.

Контроль по очистке дворовых территорий в округе продолжится на ежедневной основе.