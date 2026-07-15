Содержание придомовых территорий проверили в Мытищах

Качество содержания придомовых и общественных территорий в микрорайоне № 15 проинспектировали 13 июля. Мониторинг произвел заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями министерства чистоты Московской области, управления ЖКХ и руководителями управляющих компаний.

Многоквартирные дома в микрорайоне № 15 находятся под управлением УК «Премьер» и «Домжилсервис».

«По первой организации серьезных вопросов нет, дворы находятся в надлежащем состоянии. Что касается компании „Домжилсервис“, то здесь мы отмечаем неудовлетворительное содержание территорий, в том числе на детских игровых площадках», — отметил Александр Хаюров.

Протокольное поручение об устранении выявленных замечаний было направлено в кратчайшие сроки. Вместе с надзорными органами сотрудники администрации взяли эту территорию на особый контроль.