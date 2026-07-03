Содержание площадки по переработке мусора проверили в Солнечногорске

2 июля в Солнечногорске проверили работу площадки «Мегабак» на улице Школьной, которая принимает отходы по 12 фракциям. В инспекции участвовали представители администрации, госучредения «Центр мониторинга и контроля за содержанием территорий и обращению с отходами» по Московской области и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Они осмотрели содержание территории, наличие информационных табличек, графика работы, схемы движения, противопожарное оборудование, исправность весов. Такие проверки проводят ежеквартально, а при поступлении жалоб отрабатывают оперативно.

«Абсолютно все, что принимают на данной площадке, не попадает на захоронение и отправляется на вторичную переработку. Пользуясь „Мегабаком“, каждый вносит свой вклад в экологическое благополучие округа и Подмосковья», — сказал заместитель главы округа Никита Иванов.

На площадке можно сдать мебель, бытовую технику, пластик, картон, стекло, пленку, алюминий, одежду, текстиль, книги, а также опасные отходы — батарейки, лампы, градусники. Все принимают бесплатно. К площадке ведут подъездные пути, тротуары, предусмотрены парковочные места.

«Удобство площадки для жителей оцениваю положительно. Она находится в черте города, доступность очень хорошая. Можно добраться пешком, на машине и общественном транспорте», — прокомментировал представитель центра мониторинга Василий Каверин.

«Мегабак» работает шесть дней в неделю (выходной — понедельник) с 9:00 до 18:00. В настоящее время приостановлен прием шин. Результаты проверки направят в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

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