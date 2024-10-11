Содержание контейнерных площадок обсудили на встрече старост в Мытищах

На вопросы ответили представители Сергиево-Посадского регионального оператора.

«К сожалению, на сельской территории существует проблема с вывозом мусора. И здесь есть вопросы как к региональному оператору, который несвоевременно его вывозит, так и к жителям, неправильно его складирующим. К тому же с 1 ноября появится еще одна острая тема: регоператор отменяет подомовой вывоз отходов там, где он был, а жители уже привыкли, ведь ходить на контейнерную площадку им порой далеко. Пытаемся найти компромисс, чтобы сохранить эту практику. В некоторых населенных пунктах у нас это уже получилось. Думаю, решим этот вопрос», — отметил заместитель главы городского округа Павел Нуштаев.

По словам заместителя главы Павла Нуштаева, главная проблема — ликвидация навалов мусора на контейнерных площадках.

Чтобы исправить ситуацию, участники встречи договорились организовать собрание с участием председателей ТОСов, старших по домам, руководства регионального оператора, а также Министерства чистоты Московской области.

Часть вопрос удалось решить, остальные взяли в проработку. Все отметили, что подобные встречи с профильными организациями, помогают находить компромисс.

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