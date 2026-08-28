Содержание дворовых территорий проверили в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Алексей Асеев вместе с депутатом окружного совета депутатов Алексеем Лаптевым, представителями профильных управлений администрации и жителями осмотрел территорию у дома № 12 на Олимпийском проспекте. По итогам проверки выявленные замечания передали ответственным исполнителям.

Во время обхода специалисты проверили состояние дворовой территории, малых архитектурных форм и пешеходной инфраструктуры. Особое внимание уделили скамейкам и тротуарному покрытию.

Управляющей компании поручено до 4 сентября покрасить скамейки напротив дома. До 1 октября необходимо привести в порядок тротуарное покрытие пешеходной дорожки.

Пешие обходы и комплексные проверки дворов в Мытищах проводят регулярно. Все выявленные в ходе рейда замечания взяты в работу.