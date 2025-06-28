Содержание дворов возле домов № 19 и 20 на улице Попова проверили в Мытищах

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Асеев провел еженедельный обход территории. Вместе с руководителями профильных подразделений администрации, представителями Леспаркхоза, управляющей компании «ГЖЭУ-4» и жителями проверили состояние придомовых участков у домов № 19 и 20 на улице Попова.
По итогам проверки управляющей компании поручено до 2 июля провести уборку газонов и подготовить проект дренажной системы для торца дома № 20. До 11 июля необходимо установить столбики, препятствующие парковке, на газоне у дома № 19, а также провести обследование зеленых насаждений с последующей опиловкой по результатам осмотра.
Кроме того, особое внимание будет уделено контролю за обеспечением безопасности в парке Леонидовка. Все данные задачи находятся под постоянным контролем.
Этот пример подчеркивает важность регулярных обходов и активного участия жителей в создании комфортной городской среды.
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