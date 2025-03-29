Содержание дворов на улице Колпакова проверили в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник, руководители профильных подразделений администрации и представители управляющей компании проверили содержание дворов на улице Колпакова. В зоне внимания оказались дома № 4, 6 и 8/23.
Олег Сотник поручил до 4 апреля устранить поросль у домов № 4 и № 6.
В результате обход показал, что активные граждане играют ключевую роль в создании благоприятной обстановки. Работа по улучшению городской инфраструктуры продолжается, администрация прилагает усилия для обеспечения комфортных условий проживания населения. Осмотр продемонстрировал готовность к оперативному реагированию на возникающие проблемы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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