Содержание дворов на улице Колпакова проверили в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник, руководители профильных подразделений администрации и представители управляющей компании проверили содержание дворов на улице Колпакова. В зоне внимания оказались дома № 4, 6 и 8/23.

Олег Сотник поручил до 4 апреля устранить поросль у домов № 4 и № 6.

В результате обход показал, что активные граждане играют ключевую роль в создании благоприятной обстановки. Работа по улучшению городской инфраструктуры продолжается, администрация прилагает усилия для обеспечения комфортных условий проживания населения. Осмотр продемонстрировал готовность к оперативному реагированию на возникающие проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.