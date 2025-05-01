Содержание дворов на Летной улице проверили в Мытищах

Руководители администрации городского округа Мытищи продолжают еженедельный обход территорий. Недавно они проверили содержание дворов на Летной улице.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, руководители управления ЖКХ, МБУ «Леспаркхоз», представители управляющих компаний АО «Сукромка» и МУП «Жилищное хозяйство», а также местные жители проверили состояние дворов у второго и третьего корпусов дома № 18 и третьего корпуса дома № 16 на Летной улице.

В итоге были даны поручения убрать мусор с козырька подъезда № 8 третьего корпуса дома № 16 и удалить несанкционированную рекламу.

В администрации отметили, что подобные обходы территорий будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.