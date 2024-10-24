Содержание двора на Полевой улице проверили во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев проверил исполнение поручений в районе жилого дома № 16 на Полевой улице. Жители жаловались на состояние ливневой канализации, сухостойные деревья и благоустройство лесопарка.

Глава наукограда совместно со специалистами МБУ «Городское хозяйство» проверил капитальную реконструкцию ливнеприемной камеры. Ее пропускную способность значительно увеличили, однако внутри начала скапливаться осенняя листва. Во время обхода договорились регулярно очищать ливневку. Также установили «лежачего полицейского» с каналом для пропуска воды, чтобы в дождь стоки не заливали двор.

В районе лесопарка рядом с детским садом № 9 продолжается благоустройство. Помимо этого, на территории дошкольного учреждения находились сухостойные деревья, которые снесли по просьбе родителей. Специалисты спилят ветки, которые свисают над проезжей частью и мешают пешеходам.

Забор детского сада № 9 включат в план работ на 2025–2026 годы. Это важно для повышения безопасности и комфорта детей на каждом этапе их пребывания в образовательных учреждениях.

«Хочу выразить искреннюю благодарность жителям за активную жизненную позицию и участие в обсуждениях. Благодаря предложениям и инициативам жителей нам удается сделать город лучше и комфортнее. Совместные усилия приводят к положительным изменениям в нашей повседневной жизни!», — отметил глава наукограда Дмитрий Воробьев.

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