Собственники квартир в Мытищах перейдут на онлайн-формат общих собраний

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив на оперативном совещании в администрации представил доклад о переходе на удаленный формат проведения собраний собственников квартир в многоквартирных домах. Уже в 189 домах муниципалитета инициировали собрания на платформе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

По словам заместителя руководителя муниципалитета Ивана Яськива, разработали две программы: федеральную, это Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, и областную, Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства.

«Обе программы успешно работают на территории Московской области», — добавил он.

Иван Яськив также подчеркнул, что по результатам проведенных анализов горожанам рекомендуют использовать федеральную программу. Это полностью исключит возможности подделки протоколов.

«Очень важная и значимая процедура, наверное, большинство вопросов из сферы жилищно-коммунального хозяйства, которые нам задают и на выездных администрациях, и на личных приемах, связаны с деятельностью управляющих компаний. И первое, что мы говорим нашим жителям, отвечая на вопросы, — проведите собрание собственников жилья, вынесите вопрос на голосование», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она также поручила профильным специалистам усилить взаимодействие с Ассоциацией советов многоквартирных домов, чтобы лучше проинформировать население, и предложила обсудить тему онлайн-формата общего собрания собственников в рамках форума «Управдом».

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