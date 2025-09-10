Собрание Совета первых прошло в Свердловской школе в Лосино-Петровском

В Свердловской школе городского округа Лосино-Петровский провели первое в этом учебном году организационное собрание школьного Совета. Участники обсудили его цели и наметили ближайшие планы.

На собрании рассмотрели цели и задачи Совета первых, определили порядок работы, а также из числа учащихся избрали председателя, заместителя председателя и секретаря. В новом составе Совет начнет планировать конкретные инициативы и составлять календарь мероприятий.

«Благодарим всех участников за активную позицию. Следите за новостями в школьном канале — впереди много интересного!» — отметили организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что к 1 сентября в регионе откроют 71 школу: начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.