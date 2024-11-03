Собрание председателей некоммерческих организаций прошло в Одинцове

В библиотеке № 1 Одинцовского городского округа провели День единства для некоммерческих организаций. Инициатором выступила администрация муниципалитета. На мероприятии обсудили вопросы улучшения качества жизни горожан.

Собрание руководителей некоммерческих организаций состоялось в преддверии Дня народного единства под девизом «В единстве наша сила». Заместитель председателя комиссии по сохранению традиционных духовных и нравственных ценностей Мария Большакова рассказала о поддержке патриотических проектов в соответствии с указом Президента от 9 ноября 2022 года. Она также поделилась с собравшимися знаниями о том, как создать успешный проект и получить на него финансирование.

Стоит отметить, что администрация Одинцовского городского округа ежегодно поддерживает инициативы некоммерческих организаций. Их председатели поделились своим опытом участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и рассказали, какие социальные проекты удалось реализовать.

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