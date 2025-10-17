Соблюдение расписания движения автобусов проверили в Солнечногорске

На автостанции Солнечногорска прошла очередная проверка графика движения общественного транспорта. Сотрудники администрации городского округа проконтролировали соблюдение времени прибытия и отправления автобусов на трех маршрутах.

По результатам проверки установлено, что автобусы № 4 и № 11 курсировали согласно графику, тогда как на маршруте № 22 зафиксированы отклонения.

«К сожалению, маршрут № 22 пропустил два рейса. Произошел сход с линии по техническим причинам — поломка. Следующий рейс пришел вовремя», — отметила начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Солнечногорск Виктория Рожкова.

Нарушения зафиксировали для проработки. Все замечания направлены в АО «Мострансавто» для принятия мер.

«Такой мониторинг помогает нам отслеживать ситуацию с движением общественного транспорта на территории городского округа, прорабатывать и принимать меры реагирования совместно с автотранспортным предприятием. Данную работу проводим для повышения удобства жителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Как сообщили в отделе транспорта и дорожной инфраструктуры, сбои в регулярности автобусных рейсов в округе происходят из-за частичного износа парка машин перевозчика.