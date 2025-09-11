Соблюдение правил продажи алкоголя проверили в магазинах Подмосковья

В Подмосковье проводят мониторинг требований по розничной продаже алкоголя. С начала года специалисты проверили более 1400 магазинов и выявили 407 нарушений. У торговых точек было изъято почти 7,6 тысячи бутылок спиртного.

«Работа направлена на пресечение незаконных фактов продажи алкоголя — когда предприниматель действует без лицензии, регистрации в системах „Честный знак“ и ЕГАИС, осуществляет продажу после 23:00, несовершеннолетним или в зонах запрета», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Также глава ведомства напомнил, что в регионах нельзя открывать алкомаркеты ближе чем в 100 метрах от образовательных организаций, удаленность от медучреждений должна составлять от 15 до 70 метров.

С сентября появились новые ограничения на продажу алкоголя в магазинах с внутренней стороны многоэтажек. Под исключения попадают магазины с входами на улицу, не дальше 30 метров от дороги и в пристройках в МКД.

В ведомстве дополнили, что из 407 нарушений выявлены 275 фактов продажи в зонах запрета и 69 случаев продажи после 23:00. Также удалось поймать 26 предпринимателей без лицензий и 14 продавцов алкоголя несовершеннолетним. Выяснилось, что пять магазинов осуществляли деятельность в нестационарных торговых объектах. Были замечены и случаи с отсутствием подключения к системе маркировки «Честный знак» и ЕГАИС.

Специалисты выдали 487 предостережений и возбудили 74 административных дела. Некоторых нарушителей планируют лишить лицензий, другую часть оштрафуют на сумму от 10 тысяч до 350 тысяч рублей.