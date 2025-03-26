Соблюдение ПДД самокатчиками и велосипедистами проверили в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ, представители Государственной автоинспекции и операторы кикшеринга провели профилактическую проверку у пешеходных переходов на улице Юбилейной. Особое внимание уделялось владельцам индивидуальных мобильных транспортных средств.
Согласно действующим правилам, владельцы и арендаторы самокатов и велосипедов обязаны спешиваться, перед тем как пересечь пешеходный переход. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а в случае аренды самоката оператор имеет право заблокировать доступ к своим услугам для нарушителя.
Штрафуются и виновники случаев, когда на одном транспортном средстве передвигаются двое или трое людей.
По итогам рейда были наложены штрафы за неспешивание на переходе и за использование арендованного электрического самоката несовершеннолетними. Их аккаунты были заблокированы оператором.
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