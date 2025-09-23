Снос аварийных гаражей начали в Дубне

Плановая работа по сносу некапитальных строений, которые находятся на муниципальной земле, продолжается в городском округе. Специалисты приступили к ликвидации гаражей на Хлебозаводской улице.

Жители района неоднократно жаловались на аварийное состояние строений, которые могут рухнуть в любой момент. Владельцев объектов за три месяца предупредили о том, чтобы гаражи будут вскрывать и сносить.

«Многие вынесли вещи, но в остальных случаях мы вскрываем замки в присутствии сотрудников полиции и проверяем. Все, что представляет какую-либо ценность, мы увезем на склад. Если владелец не объявится на протяжении трех месяцев, будем утилизировать или принимать в муниципальную собственность», — пояснил заместитель главы городского округа Алексей Степаненко.

После сноса подрядчик утилизирует то, что останется и проведет работы по благоустройству.