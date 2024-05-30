Снижение смертности в Подмосковье обсудили заседании коллегии областного Минздрава

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Профильное заседание коллегии областного Минздрава на тему поиска эффективных методов снижения смертности в Подмосковье прошло в МОНИКИ имени Владимирского. С докладом выступил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Как пояснили в ведомстве, Степанюк привел статистику заболеваемости и смертности в регионе, а также рассказал о мероприятиях, которые проводятся в Подмосковье для увеличения продолжительности жизни.

«Для этого необходима слаженная работа всех систем здравоохранения, но в первую очередь, первичного звена. Именно профилактика позволяет предотвратить развитие заболеваний, а своевременная диагностика вовремя обнаружить патологию и начать лечение», — заявил Сапанюк.

В ведомстве добавили, что подобные встречи под руководством министра будут проходить регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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