Снегоуборочные машины проверили на смотре коммунальной техники в Мытищах

Оснащение продемонстрировали сотрудники «Единой дирекции парков» Мытищ. Показ техники и оборудования провели у Дворца культуры «Яуза».

Директор «Единой дирекции парков городского округа Мытищи» Александр Мороз рассказал о состоянии техники и инвентаря. Готовность к снегопадам — стопроцентная.

Лопаты, ледорубы, скребки закупаются ежегодно с запасом, на случай поломки. Ротеры и снегоуборочные машины также в боевой готовности.

Штат сотрудников, который будет следить за чистотой и состоянием семи мытищинских парков зимой, полностью укомплектован и составляет 30 человек.

Каждая территория разная по площади и требует отдельного внимания. Действия при форс-мажорах тоже предусмотрены — при сильных снегопадах будут привлекать дополнительную технику — тракторы, манипуляторы и погрузчики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».