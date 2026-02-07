Снегопад в Чехове: жители и коммунальные службы расчищают город

В Чеховском округе и всем Подмосковье 27–28 января прошел мощный снегопад. За два дня в Чехове выпало более 30% месячной нормы осадков, а толщина снежного покрова местами достигла 35–40 см. Из-за этого затруднено движение на дорогах и тротуарах, во дворах домов.

Местные коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями стихии. МБУ «Чеховское благоустройство», «Мосавтодор» и подрядные организации привлекли к уборке снега более 300 работников и свыше 90 единиц спецтехники. Они расчищают автотрассы, городские и сельские улицы, внутридворовые проезды, подходы к социальным объектам, автобусные остановки, детские площадки и другие территории.

Сотрудники местных управляющих компаний «Лопасня», «СтартСтройПлюс», «Порядок» и других организаций убирают парковки и придомовые территории, освобождают от снега проходы к подъездам и пешеходные дорожки.

На помощь коммунальщикам пришли местные жители. Они участвуют в уборке снега, откапывают свои машины из сугробов, помогают чистить автостоянки, проезды и тропинки.

Пенсионер Анатолий Котелевец вместе с соседями помог убрать снег на парковках и выездах. Благодаря неравнодушным жителям многие автолюбители смогли выехать из дворов на основные дороги города. Анатолий призвал своих соседей и других жителей Чехова выйти во дворы и оказать посильную помощь.