Снайперы из Подольска стали победителями третьего этапа областного турнира по стрельбе

В Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» городского округа Подольск состоялся третий этап кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования посвятили Дню космонавтики, в них приняли участие свыше сотни ребят.

Юные снайперы из Подольска, Ступина и Каширы состязались в восьми возрастных номинациях в меткости стрельбы по мишеням сидя и стоя на расстоянии 10 метров, а также в сборке и разборке автомата на скорость. На открытие турнира приехали депутат Московской областной думы Павел Максимович, депутат Совета депутатов Подольска и директор Физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» Александр Дудкин, президент детско-юношеского клуба «Русич», директор спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Юрий Сверчков.

Среди спортсменов своей возрастной категории победили подольские стрелки Артем Михеев, Марина Скоробогатова, Иван Колтунов, Кирилл Новоселов, Лидия Комольцева. Серебряные и бронзовые награды завоевали Алексей Дрожжин, Алина Гоева, Валерия Иванейчик, Алексей Богданов, Анастасия Дребенцова, Дмитрий Шумаков, Михаил Стрельцов, Юрий Мешечков. Лидерами по неполной сборке и разборке автомата Калашникова на скорость стали Дмитрий Шумаков Дмитрий с результатом 23,2 секунды и Кирилл Новоселов, который уложился в 28,3 секунды. Призерами стали Марина Скоробогатова и Амина Галяветдинова. Все ребята занимаются в секции пулевой стрельбы Физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» под руководством Олега Хардыкина.

Отметим, что 11 мая в спортцентре «Заречье» пройдет четвертый заключительный этап Кубка «Меткий стрелок 2024-2025», его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам состязаний определят лучших стрелков сезона.