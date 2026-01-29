Смотровые площадки и спортивные зоны появятся на набережной Донского в Коломне

Благоустройство набережной Дмитрия Донского в Коломне начнется в этом году. На территории появятся места для выгула собак, спортивные и детские площадки. Территория отразит историю города и станет местом притяжения для жителей разного возраста. завершить работы планируют в 2027 году.

Проект набережной стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в прошлом году. Территория находится в уладенной чатси микрорайона Колычево. В пешей доступности — главный транспортный узел района, трамвайные и автобусные маршруты.

Планировка парка будет учитывать природный ландшафт. Маршруты будут обводить овраги, а смотровые площадки ориентируют к воде.

На территории разместят детскую площадку и спортивный кластер с местами для игр в пляжный волейбол и баскетбол. В центре откроют кафе с террасой и качелями-шезлонгами. На набережной создадут две горки для тюбинга протяженностью 80 метров с видом на Оку.

«Важно, что панорамный луг, любимое место жителей, останется практически нетронутым, а благоустройство подчеркнет его естественную красоту. На краю луга будет смотровая площадка для городских концертов, окруженная природным амфитеатром, где можно будет слушать музыку на уникальных „коломенских“ скамейках», — рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.

Парк раскроет три слоя истории Коломны: память о Девичьем поле, историю Протопоповских каменоломен и значение реки как торгового пути. Все это будет отражено в элементах благоустройства.