Смотровую площадку «Блинная гора» обновят в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде ремонтируют главную смотровую площадку «Блинная гора». Подрядчик уже приступил к обязательствам.

Обновление проводят в рамках содержания территории. Весной во время осмотра комиссия обнаружила, что лакокрасочное покрытие на балясинах отслаивается, а опорные столбы и бетон у подпорных стенок разрушаются. Было принято решение отремонтировать площадку за бюджетные средства. Сумма контракта составила 1,4 миллиона рублей. Подрядчик уже приступил к обязательствам.

Специалисты отремонтируют нижнюю подпорную стенку, сделают настил из полимерно-песчаного композита, на котором все желающие смогут посидеть и насладиться видом на Троице-Сергиеву лавру. Также здесь появятся грунтовые светильники.

Работы планируют завершить в течение недели.