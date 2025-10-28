Смотр техники и инвентаря прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Парк «Ривьера» в Можайске готов к зимнему сезону. Такой вывод сделали после оценки состояния техники и инвентаря учреждения.

Специалисты проверили автодорожную и уборочную технику, мелкое оборудование и ручной инвентарь. Все они исправны и позволят обеспечивать своевременную и качественную уборку территории зимой.

«Проведенный смотр показал, что наш парк готов к зиме на все 100%. Вся техника обслужена и находится в полной боевой готовности. Мы приложили все усилия, чтобы с наступлением морозов и снегопадов дорожки оставались чистыми и безопасными, а гости могли с комфортом наслаждаться красотой парка в любое время года», — отметил директор парка Александр Калинин.

Ранее мы рассказывали о том, что мастер-классы и детективный квест пройдут в парке «Ривьера» в Можайске. На этой неделе там состоятся спортивные и развлекательные мероприятия.