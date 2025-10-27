Мастер-классы и детективный квест пройдут в парке «Ривьера» в Можайске

Жителей и гостей Можайского округа приглашают провести досуг в парке «Ривьера». На этой неделе там состоятся спортивные и развлекательные мероприятия.

В пятницу, 31 октября, в парке пройдет «Вечер виртуальных приключений». Любителей компьютерных игр в возрасте от 16 лет ждут в творческой мастерской в верхней части «Ривьеры» с 19:00 до 20:00.

В субботу, 1 ноября, в 12:00 на центральной площади состоится энергичная «Ритм-зарядка» для детей в возрасте от шести лет, а после нее проведут «Игры нашего двора». В творческой мастерской юных посетителей парка ждет увлекательная «Мультвикторина».

В воскресенье, 2 ноября, с 15:00 на центральной площади состоится мероприятие «Спортландия» с веселыми эстафетами. Всех любителей детективов приглашают на квест «Дело о краже века». А в творческой мастерской состоится мастер-класс «Фантазия творчества», где можно будет проявить свои художественные таланты.