Смотр техники для тушения природных пожаров прошел в Воскресенске

В городском округе Воскресенск состоялась межведомственная проверка готовности муниципалитета к сезону природных пожаров. Представители лесничеств, полиции, Росгвардии, МЧС и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области обсудили взаимодействие всех служб в случае ландшафтных и лесных возгораний.

На базе лесопожарной станции II типа «Хорлово» ГАУ МО «Мособллес» прошла демонстрация техники, предназначенной для ликвидации огня. Свои машины показали специалисты «Мособллеса», МБУ «Благоустройство и озеленение», ГБУ МО «Белоозерское ЖКХ», Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона и муниципальной поисково-спасательной службы. Также на площадке была представлена техника ПК «Воскресенск МАП № 2 АО „Мострансавто“ — ее планируют использовать для эвакуации жителей при чрезвычайной ситуации. В смотре участвовали сотрудники полиции и Росгвардии.

Начальник территориального отдела ГКУ МО «Мособллес» Евгений Анатольевич Рыженков отметил высокий уровень подготовки: «Все службы показали слаженность и полное понимание своих задач. Техника укомплектована, личный состав готов к оперативному реагированию. Мы можем гарантировать жителям округа, что в случае угрозы пожаров примем все необходимые меры».

Пожароопасный сезон в лесах Подмосковья стартовал 20 марта. Силы и средства лесопожарных формирований ГАУ МО «Мособллес» переведены в режим повышенной готовности.