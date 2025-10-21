Смотр техники для городских парков прошел в Химках

К зимнему сезону в городских парках и скверах подготовили 18 специализированных машин и штат из 60 дворников. Работы будут проводиться с использованием современного оборудования и противогололедных материалов.

Парк техники включает восемь тракторов, четыре мини-погрузчика, самосвал, фронтально-уборочную машину и автомобили «Газель». Для ручной работы предусмотрены снегоуборщики, подметальные машины, воздуходувки, ломы и ледорубы.

«Мы проверили готовность личного состава к зимнему сезону. Обновили инвентарь, закупили оборудование для маломеханизированной уборки, а также подготовили крупную технику. К зимнему периоду мы полностью готовы», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков» Георгий Шишкин.

Общее количество единиц техники для уборки городских территорий составило 125 машин, что на 30% превышает показатели прошлого года. Все дворники обеспечены необходимой спецодеждой и инструментами.

«Всего у нас в городе 12 парков и скверов. Для поддержания чистоты на территории к зимнему периоду мы подготовили разные виды машин. Коммунальная техника оборудована новыми щетками, отвалами, ковшами. В качестве противогололедных материалов будем использовать исключительно гранитную крошку», — поделился генеральный директор обслуживающей компании Сергей Зайцев.